Китайці у полоні ЗСУ: Пекін мовчатиме, але будуть певні кроки щодо Росії

Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Зовнішня політика КНР полягає у тому, щоб публічно нічого не робити. Тому навряд чи Пекін буде робити якісь радикальні та конкретні заяви щодо цього.

Китай може провести певні заходи, щоб російські спецслужби менше діяли на їхній території, однак це буде не публічно. Таку думку 24 Каналу озвучив кореєзнавець Микола Поліщук.

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Це будуть не публічні кроки

Микола Поліщук припустив, що якщо китайська влада не причетна до відправки двох громадян КНР, то Пекін проведе якісь заходи, щоб спецслужби Росії менше працювали на їхній території. Тому що Китай не зацікавлений у вербувальній діяльності російської влади на його території. Можливо, це будуть превентивні заходи.

Пекін мовчатиме. Думаю, будуть застосовані певні не публічні кроки. Тому що нікому не подобається, коли на його території діють російські спецслужби, навіть якщо вони діють через соцмережі. А ще й для такої країни, як Китай, яка дуже боляче сприймає будь-яку іноземну діяльність, зокрема, розвідувальну, на своїй території,

– вважає він.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що один з полонених китайців був завербований представником Росії безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року він прибув до Москви і підписав контракт.