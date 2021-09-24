Громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто

24 вересня 2021 , 12:01
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Джерело:

ДПСУ

На Вінниччині 23 вересня прикордонники виявили в авто громадянина Молдови георгіївську стрічку. Чоловіку на три роки заборони в'їзд в Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Учора (23 вересня – 24 канал) на Вінниччині прикордонники виявили у громадянина Молдови, який автомобілем прямував з України через пункт пропуску "Могилів-Подільський", заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку. Іноземець стрічкою прикрасив передню панель автомобіля,
– йдеться у повідомленні.

За порушення законодавства України на іноземця склали протокол про адміністративне правопорушення та на три роки заборонили в'їзд на територію нашої держави.

Громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку / Фото ДПСУ

Зверніть увагу! Згідно зі законом про декомунізацію, георгієвська стрічка визначається як радянська символіка та заборонена в Україні.

Декомунізація в Україні: коротко

  • Верховна Рада 9 квітня 2015 року схвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію.
  • Окружний адміністративний суд Києва 16 грудня 2015 року заборонив діяльність Комуністичної партії України.
  • Вулиці в Україні справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – демонтовувати.
Автор: Олег Васьків