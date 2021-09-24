Громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто
Джерело:ДПСУ
На Вінниччині 23 вересня прикордонники виявили в авто громадянина Молдови георгіївську стрічку. Чоловіку на три роки заборони в'їзд в Україну.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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Учора (23 вересня – 24 канал) на Вінниччині прикордонники виявили у громадянина Молдови, який автомобілем прямував з України через пункт пропуску "Могилів-Подільський", заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку. Іноземець стрічкою прикрасив передню панель автомобіля,
– йдеться у повідомленні.
За порушення законодавства України на іноземця склали протокол про адміністративне правопорушення та на три роки заборонили в'їзд на територію нашої держави.
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