На Хмельниччині жінка обікрала 5 магазинів за дві години

24 листопада 2023, 08:58
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Джерело:

Поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області 44-річна громадянка за 2 години обікрала п'ять магазинів. Перед цим вона "гастролювала" у Рівненській області, де також вдавалась до крадіжок.

Поліція повідомила громадянці про підозру. Їй загрожує декілька років тюрми. 

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Що відомо про справу з "гастролеркою"

Правоохоронці розповіли, що 44-річна громадянка в Нетішині Хмельницької області у жовтні протягом двох годин обікрала 5 магазинів. 

Повідомлення про крадіжки з побутових магазинів Нетішина надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що злочини вчинила одна особа. Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів,
– заявили правоохоронці. 

Вони з'ясували, що затримана вчинила ряд аналогічних злочинів у сусідній Рівненській області.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили зловмисниці підозру за статтею про крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану. Якщо провину обвинуваченої доведуть, то жінці загрожує 5 – 8 років тюрми.

Останні повідомлення про крадіжки

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  • Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію в одному з українських банків. Її створив колишній власник банку "Фінанси та Кредит", який планував викрасти гроші з установи. Так, група вивела з банку 560,5 мільйонів гривень. 
  • У Ковелі Волинської області засудили 27-річну дівчину за те, що вона вкрала сало. Дівчина випивала з трьома знайомими на лавочці, а потім нібито забрала у чоловіка з сусідньої лавочки, який дрімав п'яний, торбину з кількома кілограмами сала та спеціями.
Автор: Діана Квасневська