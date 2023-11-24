На Хмельниччині жінка обікрала 5 магазинів за дві години

У Хмельницькій області 44-річна громадянка за 2 години обікрала п'ять магазинів. Перед цим вона "гастролювала" у Рівненській області, де також вдавалась до крадіжок.

Поліція повідомила громадянці про підозру. Їй загрожує декілька років тюрми.

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Що відомо про справу з "гастролеркою"

Правоохоронці розповіли, що 44-річна громадянка в Нетішині Хмельницької області у жовтні протягом двох годин обікрала 5 магазинів.

Повідомлення про крадіжки з побутових магазинів Нетішина надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що злочини вчинила одна особа. Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів,

– заявили правоохоронці.

Вони з'ясували, що затримана вчинила ряд аналогічних злочинів у сусідній Рівненській області.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили зловмисниці підозру за статтею про крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану. Якщо провину обвинуваченої доведуть, то жінці загрожує 5 – 8 років тюрми.

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