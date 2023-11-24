На Хмельниччині жінка обікрала 5 магазинів за дві години
Джерело:Поліція Хмельницької області
У Хмельницькій області 44-річна громадянка за 2 години обікрала п'ять магазинів. Перед цим вона "гастролювала" у Рівненській області, де також вдавалась до крадіжок.
Поліція повідомила громадянці про підозру. Їй загрожує декілька років тюрми.
Дивіться також Побили, прикували до поручня і вкрали гроші: поліція Києва затримала злочинну банду
Що відомо про справу з "гастролеркою"
Правоохоронці розповіли, що 44-річна громадянка в Нетішині Хмельницької області у жовтні протягом двох годин обікрала 5 магазинів.
Повідомлення про крадіжки з побутових магазинів Нетішина надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що злочини вчинила одна особа. Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів,
– заявили правоохоронці.
Вони з'ясували, що затримана вчинила ряд аналогічних злочинів у сусідній Рівненській області.
Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили зловмисниці підозру за статтею про крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану. Якщо провину обвинуваченої доведуть, то жінці загрожує 5 – 8 років тюрми.
Останні повідомлення про крадіжки
- У Дрогобичі Львівської області 15-річний п'яний хлопець до смерті побив пенсіонера і пограбував ломбард. Його судитимуть за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, а також за грабіж.
- Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію в одному з українських банків. Її створив колишній власник банку "Фінанси та Кредит", який планував викрасти гроші з установи. Так, група вивела з банку 560,5 мільйонів гривень.
- У Ковелі Волинської області засудили 27-річну дівчину за те, що вона вкрала сало. Дівчина випивала з трьома знайомими на лавочці, а потім нібито забрала у чоловіка з сусідньої лавочки, який дрімав п'яний, торбину з кількома кілограмами сала та спеціями.