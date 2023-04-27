Будуть бойові дії між росіянами, – Подоляк про можливу громадянську війну в Росії

Росіяни вже незабаром відчують усі наслідки вторгнення в Україну. Війна, яку вони розв’язали на нашій території, поступово перекинеться на територію самої Росії.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Україна не має намірів втручатись у внутрішню політику Росії та захоплювати її території. Однак, цивілізованому світу потрібно готуватись до громадянської війни в Росії.

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Росія буде просити про миротворчий контингент

Подоляк каже, що процес внутрішнього розпаду Росії є цілком природнім. Війна, яку вона розпочала проти України, поступово перекинеться на саму Росію, де між собою воюватимуть різні клани та бандоформування.

"Можливо, Росія буде просити ввести миротворчий контингент, щоб зберегтися в межах 1 – 2 – 3 Садового кільця, щоб їх не повбивали свої ж. І, можливо, пан Буданов, як людина з достатньо глибинною гуманістичною складовою, запропонує їм миротворчі послуги", – зазначив радник глави ОПУ.

Він додав, що в України немає потреби захоплювати маленькі російські міста, щоб потім обмінювати їх на наші території. Наша ціль – вихід на кордони 1991 року. Коли це станеться, Росія сама порине у громадянську війну.

Між нами буде справжній кордон

Подоляк сказав, що коли Україна поверне усі окуповані території, то побудує справжній та повноцінний кордон від Росії, який включатиме не лише стіну, а й культурний, економічний, інформаційний та політичний кордон.

"Ми доходимо до кордонів 1991 року – для нас це принципово. Звільняємо окуповану територію і все. Все, що буде відбуватиметься в Росії – ми будемо з попкорном і "Кока-колою" спостерігати. Сидіти і дивитися за тим, як Росія перестає існувати в такому вигляді. Тому що історично – ця країна не потрібна глобальному людству сьогодні", – наголосив радник глави ОПУ.

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