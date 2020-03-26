Громадянське суспільство і бізнес на Львівщині є дуже сильні, – депутат Рущищин

У зв'язку з поширенням коронавірусу, в Україні було створено чимало громадських груп, платформ, зусилля яких спрямовані на боротьбу з наслідками цієї хвороби. Зокрема, у Львові зосереджена ініціатива "Діємо разом", до якої може долучитися кожен охочий.

В ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" нардеп від партії "Голос" Ярослав Рущищин відзначив, що львів'яни готуються одразу на перший заклик про якусь загрозу. В цьому випадку також працює ініціатива "Діємо разом".

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За його словами, ця ініціатива скерована в трьох напрямках:

► Медичний. Це допомога лікарям, які зараз на передовій, щоб вони були забезпечені максимально всім, що потрібно. Щоранку працівники телефонують у шпиталі, аби актуалізувати інформацію про потреби лікарень на кожен день.

Депутат відзначив, що представники ініціативи звернулися до підприємців, які одразу відгукнулися і допомогли придбати необхідні речі. Зокрема, Святослав Вакарчук виділив кошти на закупівлю обладнання, а також Комітет підприємців Львівщини та чимало інших долучилися до цього. Тобто, відбувається координація, куди оптимальніше скеровувати кошти, щоб не дублювалися ініціативи, яких є багато у Львові.



Святослав Вакарчук / Фото liga.net

► Економічний. Ярослав Рущишин хвилюється щодо економічного розвитку під час і після поширення коронавірусу. На його думку, потрібно вже вживати превентивних заходів. У межах цієї ініціативи можуть проводитися вебінари для працівників і роботодавців про те, як організувати роботу на відстані за посередництвом електронного зв’язку.

► Соціальний. Базується на допомозі львів’янам, які або не можуть зараз дозволити, або є в найбільшій зоні ризику. Тобто, йдеться про допомогу старшим людям.

Ми присутні в інтернеті. Наберіть "Діємо разом", і ви побачите всю інформацію, яка необхідна,

– розповів нардеп.

Він повідомив, що наразі триває набір волонтерів в громадську ініціативу, між якими розподілять райони Львова, де вони б могли допомагати старшим людям. Додав, що бажано, аби волонтери були з тих районів, де вони мешкають, оскільки має бути відповідна довіра чи знайомство. Адже це може бути підставою для певних зловживань недоброчесних людей.

Також Ярослав Рущищин зазначив, що наразі триває спроба створити своєрідний інформаційний майданчик, де роботодавці, які мають можливість зараз найняти людей, могли б про це повідомити. Натомість люди, які перебувають в карантині без роботи, могли б заробити якісь кошти.

Адже ми знаємо, що заощадження в наших людей, на жаль, не надто великі, і вони довго можуть не протягнути в цьому карантині. Тому в цьому напрямку також ведеться така інформаційна робота, щоб ми змогли поєднати попит з пропозицією. У представників агропромислового комплексу ми питаємо, чи є потреба в якійсь роботі,

– розповів Ярослав Рущищин.

Він наголосив, що це однозначно мають бути дуже безпечні умови праці. Будь-які дії мають відбуватися згідно з чинним законодавством, і всіх санітарних норм, які декларуються в ЗМІ.

За словами нардепа, це не буде ідеально всюди, але потрібно йти назустріч людям і не перекладати відповідальність тільки на державу чи органи місцевого самоврядування.

Громадянське суспільство і бізнес на Львівщині є дуже сильні. У відповідальні моменти вони брали на себе відповідальність і доводили її до переможного кінця,

– повідомив народний депутат.



Правила, яких необхідно дотримуватись / Інфографіка 24 каналу