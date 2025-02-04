Радник Зеленського анонсував важливі новини про громадянство іноземців у ЗСУ

Іноземці, які захищають Україну, можуть отримати спрощену процедуру набуття громадянства. Радник президента України анонсував, що цього тижня очікуються перші новини щодо цієї ініціативи.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Дмитра Литвина. Влада вже вивчає потребу в наданні громадянства іноземцям, які воюють за Україну.

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Громадянство для воїнів-іноземців

Вже цього тижня можуть з’явитися перші новини щодо потреби у наданні українського громадянства іноземцям, які воюють у лавах Сил оборони України.

Щодо потреби в наданні громадянства воїнам – з’ясовують, яка конкретно потреба взагалі. Цього тижня можуть бути перші новини,

– написав він.

Питання отримання українського паспорта для іноземців, які захищають країну від російської агресії, неодноразово підіймалося на рівні влади.

Так, 9 травня 2024 року народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України.

Документ передбачає надання дозволу на імміграцію або громадянства для тих, у кого закінчився термін дії паспорта.

Згодом, 20 серпня 2024 року, парламент підтримав цей законопроєкт у цілому, а 26 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства укладати контракт на службу на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Крім того, 3 лютого 2025 року глава держави підписав закон, який спрощує набуття громадянства для дружин або чоловіків військовослужбовців ЗСУ.

Очікується, що найближчим часом влада повідомить про нові рішення щодо надання громадянства тим, хто воює за Україну.