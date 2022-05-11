Гроші будуть максимально швидко і без бюрократії, – Зеленський про 40 мільярдів від США

Палата представників Конгресу США підтримала нову допомогу Україні на 40 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що гроші надійдуть швидко й без бюрократії.

Зеленський подякував Штатам за це рішення. Скоро голосуватиме Сенат, а потім проєкт потрапить на підпис президенту Джо Байдену і набуде чинності.

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Бюрократії не буде

Зеленський пояснив, у чому полягає позитив. Ці гроші використають максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя, боєприпаси та обладнання.

Однак, за словами президента, це також підтримка розслідування воєнних злочинів російських окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку,

– сказав глава держави.

Він додав, що це вагомий пакет підтримки не тільки для нашої держави, а й для глобальної демократії.

Детальніше про допомогу від США

Палата представників США 11 травня проголосувала за законопроєкт про 40 мільярдів доларів на підтримку України. Це перша сума, яку Америка виділила Україні після підписання закону про ленд-ліз. Ініціативу підтримали 368 законодавців, тільки 57 були проти.

Автори законопроєкту відзначали, що США несуть моральну відповідальність за надання цієї підтримки. Слід негайно покласти край тяжким втратам та притягнути Путіна та його прибічників до відповідальності.

Що цьому передувало

9 травня Байден підписав історичний закон про ленд-ліз для України. Завдяки ньому США зможуть передавати зброю Україні за спрощеною процедурою. До слова, востаннє підписували такий закон під час Другої світової війни.

У той день американський президент закликав Конгрес якнайшвидше схвалити запит на виділення 33 мільярдів доларів допомоги Україні.

10 травня ЗМІ писали, що військову допомогу Україні за ленд-лізом можуть збільшити до 40 мільярдів доларів. Зазначали, що додаткові гроші відправлять на військову допомогу та гуманітарні питання.

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