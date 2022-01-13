Гроші на відновлення будинку: Шабунін розповів, за що податкова хоче стягнути з нього 200 тисяч

Голова Центру протидії корупції заявив, що Державна податкова служба хоче стягнути з нього 200 тисяч гривень з тих грошей, які йому надали люди для відновлення будинку. Віталій Шабунін пояснив, що він подавав у податкову листа про відтермінування сплати податку.

Активіст запевнив, що відповіді на лист він не отримав. Однак побачив позов подактової до нього на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

До теми Податкова просить ОАСК стягнути з активіста Шабуніна понад 200 тисяч боргу

Шабунін пояснив, звідки взялись 200 тисяч податку

Віталій Шабунін розповів, що у липні 2020 року йому спалили будинок.

Понад 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1 263 544 гривні. З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 437,92 гривні (саме його стягує з мене податкова),

– пояснив Шабунін.

Голова Центру протидії корупції запевнив, що заплатив у 2021 році 235 тисяч 865 гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 228 тисячі 053 гривні Єдиного соціального внеску оплатив за нього Центр протидії корупції.

"Вкінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати сплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань – 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав. Натомість отримав позов до ОАСК", – пояснив Шабунін.

Він також пригадав, що у вересні 2021 року назвав ім'я ймовірного палія будинку. Проте додав, що за цей час нацполіція і прокуратура не зробила "нічого".

– це громадська організація, яка об'єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного сектора, які коренем ключових проблем розвитку України вважають корупцію.– це відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації Центр протидії корупції, входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​

До речі, будинок Віталію Шабуніну підпалили вночі з 22 на 23 липня 2020 року. Тоді батьки встигли вчасно покинути село під Києвом. Детальніше про підпал читайте за посиланням.

Коротко про позов через податки до Віталія Шабуніна

13 січня на сайті скандального Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з'явилась інформація про позов податкової до Віталія Шабуніна.

Зокрема Головне управління ДПС просить суд стягнути з Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тисяч гривень. Зокрема з рахунків Шабуніна просять стягнути 227 437, 92 гривні.

Наразі суд розв'язує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

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Повний текст публікації Віталія Шабуніна

Сьогодні (мовиться про 13 січня – 24 канал) з сайту недоліквідованого ОАСК стало відомо, що податкова намагається стягнути з мене борг у понад 200 тисяч гривень. Що це за сума? В липні 2020 року мені спалили будинок (у якому тоді мало не згоріли батьки). Більше 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1 263 544 гривні.

З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 437,92 гривні (саме його стягує з мене податкова). У кінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань – 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав.

Натомість, отримав позов до ОАСК. Все це публічна історія: сума пожертв та цей податковий борг я вказав у моїй декларації (розділ Фінансові зобов'язання).

Цей борг перед державою я планував погасити протягом цього року. Відтермінування перед податковою я просив, бо витрачав зароблене на відновлення будинку.

Незважаючи на потребу відбудувати будинок, 2021 року я сплатив 235 865 гривень ПДФО (ще плюс 228 053 гривень ЄСВ оплатив за мене ЦПК).

Нагадаю, що у вересні я оприлюднив ПІБ палія мого будинку, відповідальність якого є очевидною з матеріалів справи. Знаєте, що за цей час зробила нацполіція і прокуратура? Нічого. Рівно так само нічого нацполіція і прокуратура зробили в справі підкидання грант під двері моїх і дружини батьків.

Влада не захистила мою родину і захищає нападників (ніхто досі не покараний і навряд буде) і за це я плачу двічі: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу.

Дякую, дуже дякую, шановна владо.