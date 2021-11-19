Гроші за вакцинацію: у "Приватбанку" попередили про нову схему шахраїв

Невідомі зловмисники почали розсилати повідомлення українцям від імені "Приватбанку". Там мовиться про гарячу нині тему виплати від держави за вакцинацію проти коронавірусу.

Шахраї обіцяють не 1000, про яку мовилося у повідомлення Володимира Зеленського, а цілих 7000 гривень. Про це розповів у фейсбуці прессекретар банку Олег Серга.

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Повідомлення про гроші для щеплених від імені "Приватбанку" – шахрайська схема

Представник "Приватбанку" наголосив, що за жодних обставин не можна надавати чи вводити на якихось сайтах свої особисті дані й дані платіжних карток. Річ у тім, ці сайти зазвичай – підробки під офіційні портали банків, а насправді є фішинговими (видурюють у людей конфіденційні дані).

Шахраї скористалися гарячою темою, і під приводом обіцяних главою держави виплат за вакцинацію проти COVID-19 створили нову схему:

Від імені банку вони надсилають повідомлення приблизно такого змісту: "Вам доступна виплата COVID-19. Сума виплати 7000 гривень".

Як же можна ці гроші начебто отримати? Звісно, треба перейти за лінком, вказаним у повідомленні, а там – "підтвердити переказ". Тобто, ввести усі дані своєї картки.

Насправді ж ці 7000 ніхто нікому платити не буде, а лінк веде на фішинговий сайт. Звідти зловмисники отримують дані банківських карток, і потім просто крадуть із них гроші.



Повідомлення з таким змістом надсилають шахраї / Фото з фейсбука Олега Серги

Коротко про гучну обіцянку Зеленського видати 1000 гривень кожному вакцинованому

15 листопада у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що кожен повністю щеплений проти коронавірусу українець отримає 1000 гривень.

що кожен повністю щеплений проти коронавірусу українець отримає 1000 гривень. Платити ці гроші мають з 19 грудня. А витрачати їх можна буде на абонементи у спортивні клуби, на культурні заходи, книги чи внутрішній туризм.

Повний текст повідомлення Олега Серги у фейсбуці:

"Приватбанк" попередив українців про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію проти COVID-19. Та нагадав, що у жодному разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах.