Грошова допомога українським біженцям у Польщі: хто може отримати близько 5 тисяч гривень

Українські біженці в Польщі можуть отримати до 5 тисяч гривень фінансової допомоги. Проте це стосується лише тих українців, які тимчасово проживають в Лодзинському повіті.

Нову грошову допомогу українським біженцям в Польщі надає Червоний Хрест.

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Хто може отримати кошти

Червоний Хрест виділив кілька критеріїв для призначення допомоги. Для того, щоб отримати кошти, слід відповідати хоча б одному з них:

одна доросла людина (батько чи мати) та хоча б одна дитина віком до 18 років чи літня людина віком понад 50 років;

сім'я, до якої входять літні люди (понад 50 років);

сім'я, яка має понад двоє людей на утриманні (діти до 18 років чи літні люди понад 50 років);

сім'я, де є одна чи кілька осіб з особливими потребами.

Про яку суму мовиться

Подати заявку на допомогу від Червоного Хреста можуть лише ті біженці, які не отримували фінансову допомогу від будь-якої іншої гуманітарної організації. Державні виплати не враховуються.

Для першого члена сім'ї виділяють 710 злотих на місяць. Це приблизно 4 900 гривень. Кожна додаткова особа отримує 610 злотих. А це близько 4 200 гривень.

Гроші виплачуватимуть не більш ніж на п'ятьох членів родини. Допомога надходитиме протягом 4 місяців.

Як подати заявку на допомогу

Подати заявку на фінансову допомогу може лише один член родини. Водночас всі інші рідні повинні мати документи, які підтверджують їхню особу. Зокрема:

закордонний паспорт громадянина України;

внутрішній паспорт громадянина України;

ID-картка громадянина України;

свідоцтво про народження дітей;

закордонний паспорт іноземця, який має посвідку на проживання.

Зробити це можна в застосунку на мобільному телефоні через AppStore або Google Play. Там само є інструкція, щоб розуміти, як подати заявку правильно.

Згодом з претендентом на допомогу зв'яжеться Червоний Хрест. Отримані кошти можна буде витратити на будь-які потреби.

Допомога постраждалим від війни безпосередньо в Україні

Українці, які постраждали від збройної агресії Росії, теж можуть отримати допомогу. Її надаватиме Червоний Хрест спільно з Мінсоцполітики.

Допомога передбачає виплати у розмірі 2 500 гривень на місяць. Її виділятимуть на кожного члена сім'ї. Детальніше про це можна ознайомитись за посиланням.

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