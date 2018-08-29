Скільки грошей не вистачає для реформи екстреної медицини

Щоб запровадити оновлену систему екстреної медицини у 2019 році в бюджет слід закласти суму, більшу на 11 мільярдів гривень. Так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це повідомило HROMADSKE.

Читайте також: Медична реформа в Україні вражає результатами, – Гройсман

Свою позицію Гройсман озвучив на засіданні уряду 29 серпня.

Я вже приводив приклад: для того, щоб нам запровадити екстрену медицину на наступний рік, треба буквально плюс 11 мільярдів гривень. Це означатиме, що буде перенавчений персонал, вища заробітна плата, нові машини, технологічне забезпечення і так далі,

– розповів керівник уряду.

І додав, що для отримання цих додаткових коштів необхідно перекрити тіньові схеми.



Володимир Гройсман

Зокрема нагальної реакції потребує проблема контрабанди ліків та товарів медичного призначення до України.

Нагадаємо, раніше на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України прем'єр повідомляв, що за п'ять років Україна повинна скерувати 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.