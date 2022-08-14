Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу
Джерело:kurs.if.ua
У Івано-Франківську через грозу система сповіщення населення про повітряну тривогу вийшла з ладу. Мовиться про апаратуру "П-160".
Інцидент трапився 14 серпня внаслідок грози. Також відомо, що в Україні 15 серпня буде спекотно, але з грозами.
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Система оповіщення про сирени вийшла з ладу
У Івано-Франківську не працювала система оповіщення про тривогу. Через грозу в місті припинили роботу сирени та гучномовці.
Для виявлення несправності працювала (станом на 18:49 14 серпня – 24 канал) аварійна бригада,
– повідомили виданню в пресслужбі обласного ДСНС.
У разі потреби сповіщення мало здійснюватись з використанням системи "Атріс" та групи у вацапі. Окрім того, сповіщення населення мало здійснюватися через:
- додаток "ТРИВОГА";
- телерадіостудії,
- сирени і гучномовці ручного включення
- на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Проте, станом на 19:40 14 серпня роботу централізованої системи оповіщення відновили.
Коротко про погоду в Україні
- Погода 14 серпня була дощовою на Заході України. Дощі прогнозували також на Херсонщині, а також Житомирщині та Київщині. На решті територій України було сухо.
- Варто пригадати, що синоптики розповіли, як погода впливає на ефективність дій на фронті. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що вони активно працюють на армію.
- Зокрема це потрібно тому, що будь-яка ракета, якщо вона є високоточною, у траєкторії польоту повинна враховувати метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії без урахування погодних умов також неефективне.
- 15 серпня в Україні прогнозують спекотну погоду з опадами. Грози від західної частини України перейдуть до південної, захоплюючи й центр України. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.
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