Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу

У Івано-Франківську через грозу система сповіщення населення про повітряну тривогу вийшла з ладу. Мовиться про апаратуру "П-160".

Інцидент трапився 14 серпня внаслідок грози. Також відомо, що в Україні 15 серпня буде спекотно, але з грозами.

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Система оповіщення про сирени вийшла з ладу

У Івано-Франківську не працювала система оповіщення про тривогу. Через грозу в місті припинили роботу сирени та гучномовці.

Для виявлення несправності працювала (станом на 18:49 14 серпня – 24 канал) аварійна бригада,

– повідомили виданню в пресслужбі обласного ДСНС.

У разі потреби сповіщення мало здійснюватись з використанням системи "Атріс" та групи у вацапі. Окрім того, сповіщення населення мало здійснюватися через:

додаток "ТРИВОГА";

телерадіостудії,

сирени і гучномовці ручного включення

на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Проте, станом на 19:40 14 серпня роботу централізованої системи оповіщення відновили.

Коротко про погоду в Україні

Погода 14 серпня була дощовою на Заході України. Дощі прогнозували також на Херсонщині, а також Житомирщині та Київщині. На решті територій України було сухо.

Варто пригадати, що синоптики розповіли, як погода впливає на ефективність дій на фронті. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що вони активно працюють на армію.

Зокрема це потрібно тому, що будь-яка ракета, якщо вона є високоточною, у траєкторії польоту повинна враховувати метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії без урахування погодних умов також неефективне.

15 серпня в Україні прогнозують спекотну погоду з опадами. Грози від західної частини України перейдуть до південної, захоплюючи й центр України. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.

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