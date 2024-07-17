Зі шквалами і громом: Київщину невдовзі знову накриє злива

Киянам та жителям столичного регіону 17 липня варто остерігатися грози у другій половині дня. Місцями можливі шквали від 15 до 20 метрів на секунду.

Про негоду першим повідомив Український гідрометцентр. Згодом інформацію про небезпечні метеорологічні явища поширила Київська міська військова адміністрація, – інформує 24 Канал.

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Київ і регіон очікують на негоду

Синоптики попереджають про перший рівень безпеки – себто жовтий – у Києві та Київській області.

У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали від 15 до 20 метрів на секунду,

– пишуть експерти.

КМВА закликає не залякатися звуків грому, а також зважати на сильний вітер, дотримуючись таких правил безпеки:

уникати паркування автомобілів під деревами, рекламними щитами та електроопорами;

зачиняти вікна, двері та горища в будинках;

прибрати з балконів і лоджій незакріплені предмети, які можуть становити небезпеку падіння на вулицю.

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Раніше, увечері 16 липня, столицею нашої держави пройшлася негода. Фіксували місцями підтоплень, шквальний вітер та обвалення дерев. Влада закликала людей бути обережними.