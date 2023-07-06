Блискавка за блискавкою: Київ та область накрила потужна негода
Увечері 6 липня Київ та область накрила потужна негода. Гроза та шквальний вітер пронеслися регіоном. Ба більше, місцеві спостерігали незвичне явище – блискавки, які спалахували одна за одною.
Спершу на Київ насунули темні хмари. Кадрами, які схожі на уривки апокаліптичних фільмів, у мережі публікують очевидці. Після цього у столиці та області почалася потужна злива зі шквальним вітром, повідомляє 24 Канал.
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Негода вирувала в Києві та області
Спершу на столицю та область насувалися темні хмари і раз за разом спалахували блискавки. У мережі очевидці показали, як це було.
Як на Київ насувалася гроза: дивіться відео
Згодом у Києві почалася потужна злива, яку супроводжували шквальний вітер та блискавки що спалахували одна за одною.
Негода в столиці: дивіться відео
Гроза в Києві / Фото з телеграм-каналу Los Solomas
Негода в Києві: дивіться відео
Негода вирувала і в області. Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що унаслідок негоди в Борисполі від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя, постраждалих немає.
Наслідки негоди в Борисполі / Фото Андрія Нєбитова
Крім того, унаслідок негоди знеструмлена частина Бучі – там обірвало лінію електропередач. Фахівці очікують на завершення негоди, аби приступити до ремонтних робіт.
На Говерлі блискавка вбила двох людей
6 липня на найвищій горі України трапилася трагедія. Через влучання блискавки на Говерлі, загинули двоє людей – чоловік та 11-річна дівчинка.
Рятувальники, які прибули на місце події, виявили двох людей без ознак життя та постраждалу жінку. Інші учасники туристичної групи супроводили постраждалу до поста Заросляк. Постраждала перебуває у шоковому стані.