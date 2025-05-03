Над Києвом вирує перша травнева гроза: містяни діляться видовищними кадрами
Київ у суботу, 3 травня, охопила негода. Кадри першої травневої грози розлетілися мережею.
Найкращі відео нинішньої негоди для вас відібрав 24 Канал.
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Київ охопила травнева негода
Ввечері 3 травня київське небо повністю затулили грозові хмари. Нагрянула негода, яка принесла з собою зливу та блискавки.
У Києві пройшла гроза: дивіться відео
Блискавки осяювали небо буквально кожні кілька секунд, супроводжуючись гучними ударами грому. Часом вони нагадували вибухи, однак киян поспішають заспокоїти – це не "Шахеди".
Місцеві показали, якою була негода: дивіться відео
Проте гроза принесла з собою і наслідки. У районі Виноградар, зокрема, внаслідок влучання блискавки сталося займання. Як стверджують місцеві, горить трансформатор.
У Києві сталося займання під час грози: дивіться відео
Додамо, що у Києві та низці інших областей дощі йтимуть кілька діб поспіль. Подекуди також будуть грози.