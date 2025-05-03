Над Києвом вирує перша травнева гроза: містяни діляться видовищними кадрами

Київ у суботу, 3 травня, охопила негода. Кадри першої травневої грози розлетілися мережею.

Найкращі відео нинішньої негоди для вас відібрав 24 Канал.

Дивіться також Стихія у Львові: потужна гроза накрила місто, а область засипало градом

Київ охопила травнева негода

Ввечері 3 травня київське небо повністю затулили грозові хмари. Нагрянула негода, яка принесла з собою зливу та блискавки.

У Києві пройшла гроза: дивіться відео

Блискавки осяювали небо буквально кожні кілька секунд, супроводжуючись гучними ударами грому. Часом вони нагадували вибухи, однак киян поспішають заспокоїти – це не "Шахеди".

Місцеві показали, якою була негода: дивіться відео

Проте гроза принесла з собою і наслідки. У районі Виноградар, зокрема, внаслідок влучання блискавки сталося займання. Як стверджують місцеві, горить трансформатор.

У Києві сталося займання під час грози: дивіться відео

Додамо, що у Києві та низці інших областей дощі йтимуть кілька діб поспіль. Подекуди також будуть грози.