На Київщині блискавка влучила прямо в будинок

У Київській області значно погіршились погодні умови. Через блискавки в регіоні спалахнула низка пожеж.

Ба більше, Гідрометцентр й надалі прогнозує грози та зливи на території Київської області, тому рятувальники закликають бути особливо обережними та не наражати себе на небезпеку.

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Блискавка влучила в будинок

7 серпня о 05:36 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що в селі Морозівка внаслідок розряду блискавки загорівся житловий будинок.

Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС на площі 180 квадратних метрів. Було залучено 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Цього ж дня о 06:12 у селі Сухолуччя Вишгородського району блискавка спричинила загорання господарчої будівлі. До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

Сьогодні дощить у більшості регіонах

Зазначимо, що на 7 серпня синоптики прогнозували, що дощ йтиме у більшості областях. На Півночі та у Центрі прогнозували короткочасні дощі з грозами, а на Київщині навіть оголосили 1 рівень небезпеки (жовтий).

Вже вдень 7 серпня столицю накрила негода – розпочалась сильна злива та місцями навіть град. Натомість на Заході прогнозують сильні дощі.