На Київщині була гроза під час атаки "Шахедів" і ракет

У ніч проти 12 червня Київську область накрила потужна гроза. Блискавку та грім жителі області спостерігали просто під час атаки росіян, коли ті запустили "Шахеди" та ракети на столицю.

Гучні звуки грому під час повітряної тривоги здавались особливо лякаючими, відзначили користувачі у мережі. Вони також опублікували фото та відео негоди.

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Київщину накрила гроза сьогодні вночі / Фото з тг-каналів



Гроза під час атаки росіян / Фото з тг-каналів



Грім та блискавка добряче налякали жителів області / Фото з тг-каналів



Блискавка у небі Київщини уночі 12 червня / Фото з тг-каналів

. Український гідрометцентр попередив, що 12 червня в Києві та області очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Гроза на Київщині: відео

Атака на Київщину