На Київщині була гроза під час атаки "Шахедів" і ракет
12 червня 2024, 07:36Читать новость на русском
У ніч проти 12 червня Київську область накрила потужна гроза. Блискавку та грім жителі області спостерігали просто під час атаки росіян, коли ті запустили "Шахеди" та ракети на столицю.
Гучні звуки грому під час повітряної тривоги здавались особливо лякаючими, відзначили користувачі у мережі. Вони також опублікували фото та відео негоди.
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Київщину накрила гроза сьогодні вночі / Фото з тг-каналів
Гроза під час атаки росіян / Фото з тг-каналів
Грім та блискавка добряче налякали жителів області / Фото з тг-каналів
Блискавка у небі Київщини уночі 12 червня / Фото з тг-каналів
Гроза на Київщині: відео
Атака на Київщину
- Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки.
- Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.