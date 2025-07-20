Синоптики попередили про грози та град: якою буде погода на Львівщині 20 липня
- На Львівщині 20 липня очікуються короткочасні дощі, грози та град, оголошено жовтий рівень небезпеки.
- Прогнозована температура вдень становитиме 22 – 27 градусів із поривчастим вітром, у Львові 23 – 25 градусів.
У неділю, 20 липня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Однак синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Оголошено жовтий рівень небезпечності.
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Що відомо про негоду на Львівщині?
Удень у Львівській області прогнозують 22 – 27 градусів тепла та поривчастий вітер 9 – 14 метрів за секунду. Натомість у Львові очікують 23 – 25 градусів тепла.
Окрім того, синоптики попередили місцевих жителів про короткочасні дощі, а місцями – грози, удень можливий град.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, з понеділка, 21 липня, температура повітря в Україні підвищиться, подекуди спека сягатиме 37 градусів тепла. Однак короткочасні дощі та грози триватимуть.