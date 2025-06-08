Град, гроза та шквали: негода панувала в Рівненській області

Увечері неділі, 8 червня, негода накрила низку областей України. Зокрема, гроза з дощем і шквальним вітром минула на Рівненщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали. Жителі діляться кадрами з наслідками бурі.

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Негода в Рівненській області

Сильний дощ із грозою та шквальним вітром спостерігали мешканці Рівненської області. Зокрема, у Дубенському районі випав град.

У гідрометцентрі напередодні оголосили 1-й рівень небезпеки – жовтий.

Жителі Рівненщини показали наслідки бурі: дивіться фото

У найближчу годину і до кінця доби 8 червня по місту Рівне та області очікується значний дощ, грози, град і шквали 17 – 22 метрів за секунду!

– попереджали синоптики о 19:06.

Сильний дощ зі шквалами вирували в області: дивіться відео

Через негоду на Рівненщині попадали дерева: дивіться відео

Місцеві діляться кадрами грозового неба: дивіться фото

Буря вирувала на Дубенщині: дивіться відео

До слова, 8 червня негода також вирувала в інших українських містах – у Львові та Києві. Сильний дощ із градом затопив дороги, а шквальний вітер повалив дерева. Подекуди також випав град.