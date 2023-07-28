Обірвані електричні дроти та повалені дерева: у Запоріжжі негода наробила лиха
28 липня 2023, 09:46Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Куртєв
Уночі 28 липня негода наробила лиха у Запоріжжі. Через негоду обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях.
Уночі в Запоріжжі сильний дощ та вітер накоїли лиха в місті. Міські служби від ранку усувають наслідки нічної негоди.
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У Запоріжжі затримки електротранспорту через негоду
Через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Наслідки негоди в Запоріжжі / Фото Анатолій Куртєв
У Дніпрі вирувала страшна негода
- Напередодні Дніпро накрили потужні дощі з грозами, а також град та шквальний вітер. Велика буря наробила багато шкоди.
- Сильний вітер у Дніпрі позривав шифер з дахів, викорчував дерева та пошкодив автівки. В одному з районів міста дерево впало на балкон. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- На лівобережній частині Дніпра дерево повалилося на кіоск з кавою. Біля стадіону "Монтажник" стовбур дерева звалився на автівку, в якій перебували люди.
- Біля новобудови на Калиновій вулиці вітром зірвало шматок даху, який впав на проїжджій частині та заблокував рух на двох смугах. Через сильну зливу деякі вулиці Дніпра підтопило.
- Унаслідок негоди в деяких районах Дніпра виникли проблеми зі світлом. Негода обірвала лінії електропередач.
- Схожа негода нещодавно була в Одесі та Львові. В Одесі сильна злива з градом перетворила деякі вулиці міста на річки. У Львові вулиці міста теж залило водою через сильні дощі, які супроводжувалися грозами та градом.