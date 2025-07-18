Україну знову накриють дощі, грози та град: прогноз погоди на 19 липня

Погода в Україні у суботу, 19 липня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях синоптики прогнозують дощі, грози, град та шквали.

Натомість в інших регіонах день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, 19 липня в Україні можливі помірні дощі. Натомість на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині очікуються значні дощі.

У більшості південних областей день мине без опадів. Тоді як у східних, південно-східних та Сумській областях можливі грози, подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер протягом дня буде західним та південно-західним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, у південно-східній частині – від +17 до +22 градусів тепла.

Вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси тепла, на решті території – +23 – +28 градусів тепла, на південному сході країни – до +32 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +22...+24;

Ужгород +22...+24;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +19...+21;

Житомир +21...+23;

Вінниця +21...+23;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +28...+30;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +20...+22;

Суми +21...+23;

Полтава +25...+27;

Дніпро +29...+31;

Запоріжжя +29...+31;

Донецьк +29...+31;

Луганськ +29...+31;

Харків +29...+31.



Прогноз погоди в Україні на 19 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру