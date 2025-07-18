Україну знову накриють дощі, грози та град: прогноз погоди на 19 липня
Погода в Україні у суботу, 19 липня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях синоптики прогнозують дощі, грози, град та шквали.
Натомість в інших регіонах день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, 19 липня в Україні можливі помірні дощі. Натомість на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині очікуються значні дощі.
У більшості південних областей день мине без опадів. Тоді як у східних, південно-східних та Сумській областях можливі грози, подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер протягом дня буде західним та південно-західним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, у південно-східній частині – від +17 до +22 градусів тепла.
Вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси тепла, на решті території – +23 – +28 градусів тепла, на південному сході країни – до +32 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +19...+21;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +28...+30;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +21...+23;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +29...+31;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +29...+31;
- Луганськ +29...+31;
- Харків +29...+31.
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру