Половину областей накриють грози, град і шквальний вітер: де очікувати негоду
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру.
Жителів частини регіонів 7 серпня тішитиме сонечко, однак у багатьох областях синоптики прогнозують погіршення погоди.
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Дощі й шквальний вітер
Грози, в окремих районах град та шквальний вітер очікуються у центральних, східних та південних областях.
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Полтавській.
Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
В яких областях 7 серпня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
Водночас у східних областях та в Криму 7 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В яких областях 7 серпня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Наслідки негоди в Україні: останні новини
- У Полтаві 6 серпня пройшла сильна злива. Потужний вітер поламав дерева та пошкодив автомобілі.
- Того ж дня негода накрила й Одесу. В результаті затопило один із супермаркетів. Крім того, через підтоплення постраждало місто Роздільна.
- Стихія завдала збитків і Кам'янець-Подільській фортеці – на Лаській вежі вітер зняв покриття, пошкоджений і корпус пам'ятки.
- Десятки повалених дерев та ріки на вулицях були й на Вінниччині та Буковині.