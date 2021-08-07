Половину областей накриють грози, град і шквальний вітер: де очікувати негоду

7 серпня 2021 , 10:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру.

Жителів частини регіонів 7 серпня тішитиме сонечко, однак у багатьох областях синоптики прогнозують погіршення погоди.

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Дощі й шквальний вітер

Грози, в окремих районах град та шквальний вітер очікуються у центральних, східних та південних областях.

  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Полтавській.

Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.


В яких областях 7 серпня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Водночас у східних областях та в Криму 7 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


В яких областях 7 серпня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Наслідки негоди в Україні: останні новини

  • У Полтаві 6 серпня пройшла сильна злива. Потужний вітер поламав дерева та пошкодив автомобілі.
  • Того ж дня негода накрила й Одесу. В результаті затопило один із супермаркетів. Крім того, через підтоплення постраждало місто Роздільна.
  • Стихія завдала збитків і Кам'янець-Подільській фортеці – на Лаській вежі вітер зняв покриття, пошкоджений і корпус пам'ятки.
  • Десятки повалених дерев та ріки на вулицях були й на Вінниччині та Буковині.
Автор: Наталія Пристанська