Половину областей накриють грози, град і шквальний вітер: де очікувати негоду

В Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру.

Жителів частини регіонів 7 серпня тішитиме сонечко, однак у багатьох областях синоптики прогнозують погіршення погоди.

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Дощі й шквальний вітер

Грози, в окремих районах град та шквальний вітер очікуються у центральних, східних та південних областях.

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Полтавській.

Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



В яких областях 7 серпня прогнозують негоду / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Водночас у східних областях та в Криму 7 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



В яких областях 7 серпня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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