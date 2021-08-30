Грози, град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила про штормове попередження. Майже всю територію України накриють грози, град і шквали.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднили 30 серпня. Загрозу оцінили як І рівень небезпечності – жовтий.

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Які регіони накриє негода

У ДСНС повідомили про штормове попередження на кінець доби 30 серпня та ніч 31 серпня. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях пройдуть значні дощі – І рівень небезпечності.

Негода накриє північні, центральні та південні області. Подекуди там випаде град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / Карта Укргідрометцентру

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