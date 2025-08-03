На Львів насувається шалена злива: в області вже серйозно дощить
- У Львові очікується значний дощ до кінця дня.
- В області вже йде сильна злива та випав град.
У Львівській області на повну силу вирує негода. Регіон накрила сильна гроза, яка наближається до обласного центру.
Вдень, 3 серпня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову до кінця доби очікується значний дощ (15 – 49 мм за 12 годин і менше), передає 24 Канал.
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Що відомо про негоду у Львові та області?
Вдень місцеві пабліки почали публікувати кадри сильної зливи у Львівській області. Усе небо над регіоном затягнуло чорними хмарами. Там вирує поривчастий вітер. Йдеться про шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Що коїться на Львівщині: дивіться відео
Сильна гроза на Львівщині: дивіться відео
Як дощить у регіоні: дивіться відео
У мережі пишуть, що у селах Шегині та Биків Яворівському району випав град, розміром як перепелині яйця.
Величезний град на Львівщині: дивіться відео
На одному з відео люди тікають з пляжу на озері Задорожнє у Стрийському районі через насування грози. Небо стало неймовірно чорним.
Люди залишають пляж: дивіться відео
Гроза наближається до Львова: дивіться відео
Зауважимо, що синоптики прогнозували по місту Львову вночі 13 – 15 градусів тепла, а вдень 28 – 30.
Депутат Ігор Зінкевич опублікував фото неба над Львовом, використавши трохи фільтрів / Фото телеграм-канал чиновника
Небо над Львовом / Фото соцмережі
До слова, частину Австралії вперше за понад 40 років засипало снігом.