Щонайменше 10 регіонів України накриють грози, подекуди – шквали та град

У середу, 16 липня, у низці регіонів України очікують короткочасні дощі та грози, місцями – навіть шквали та град. Подекуди синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на регіональні Український гідрометеорологічний центр. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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У яких областях очікують грози та шквали?

Вінницька область

У регіоні прогнозують мінливу хмарність, уночі без опадів, а вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду, однак удень можливі шквали – від 15 до 20 метрів за секунду.

Волинська область

Очікують хмарну погоду з проясненнями, а також короткочасний дощ. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду. Уранці та вдень – гроза, місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Житомирська область

Синоптики пишуть про мінливу хмарність і північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Уночі без істотних опадів, проте вдень пройде короткочасний дощ, можливі гроза та град, а також шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Через це в Житомирі та області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Львівська область

На території області очікують грози, уранці та вдень – місцями град, шквали від 15 до 20 метрів за секунду, значні дощі. По місту Львову – гроза, удень можливий град. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Івано-Франківська область

У регіоні також оголосили жовтий рівень небезпеки. До кінця дня 15 липня та протягом доби 16 липня прогнозують грози, град від 6 до 19 міліметрів, пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду та значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше).

Рівненська область

У другій половині дня 15 липня та протягом доби 16 липня в Рівному та області можливі грози, місцями шквали від 15 до 20 метрів за секунду та град. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Хмельницька область

На Хмельниччині буде хмарно з проясненнями, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, удень також пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Чернівецька область

За даними синоптиків, буде хмарно з проясненням. Уночі без істотних опадів, але вранці та вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Київська область

Очікують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень – короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Чернігівська область

В області – мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, 3 – 8 метрів за секунду. По Чернігову – без істотних опадів.

Нагадаємо, циклон із Західної Європи принесе дощі та зниження температури в західні регіони України, зокрема 17 липня. На півдні та сході збережеться спека до +37 градусів, у центрі до +34 градусів, а в столиці наприкінці тижня температура спаде до +24 – +27 градусів.