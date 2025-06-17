Сильний вітер і грози: у кілька областей України суне негода

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 17 червня. Йдеться про дощі з грозами та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Подекуди оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Де будуть грози 17 червня

Уночі в Тернопільській області місцями очікують невеликі короткочасні дощі та грози, проте вдень буде без опадів. Вітер північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду, удень подекуди пориви – від 15 до 20 метрів за секунду.

Окрім того, синоптики попереджають про грози в Рівненській області уночі та вранці, а також пориви північно-західного вітру від 15 до 18 метрів за секунду вранці та вдень.

Вітряно буде також у Волинській та Хмельницькій областях – від 15 до 20 метрів за секунду.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

До слова, до кінця доби понеділка, 16 червня, в Запоріжжі та області очікують грози, шквали, а місцями навіть град.

Погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів, пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, заносу автомобілів, збільшення ймовірності ДТП,

– зазначили в обласному гідрометцентрі.

Нагадаємо, загалом 17 червня в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі 12 – 17 градусів за Цельсієм; вдень 23 – 28, а в західних і північних областях 20 – 25.