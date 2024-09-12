Не вибухи: киян попередили про грозу найближчим часом

У КМВА попередили, що 12 вересня в столиці буде гроза. Під час війни такі попередження особливо важливі, адже грім дуже схожий на вибухи.

Під час нічної атаки 12 вересня ППО збила "Шахеди" на підльоті до Києва. Але вночі пройшла сильна гроза, тому люди встигли злякатися. На жаль, ми живемо в таких реаліях, що звичайне природне явище змушує напружитися і залізти в телефон по новини. Хоча під час грози не можна користуватися телефонами.

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Коли буде гроза в Києві

У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози, І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні! При оголошенні повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття!

– написали у КМВА.

В Укргідрометцентрі також попередили, що до кінця доби 12 вересня у Києві та Київській області очікуємо грози. На п'ятницю, 13 вересня, також прогнозують короткочасний дощ, місцями грозу.

Правила поведінки під час грози

Не ховайтеся від блискавки під самотніми деревами та високими металевими конструкціями. Краще ховатися в кущах.

Не можна перебувати у воді під час грози, ставити намет на відкритому березі водойми. Найбезпечнішим місцем є сухі рівнини та балки між пагорбами.

Під час грози заборонено прихилятися до скель і стін, зупинятися на узліссі та біля водойм, ховатися під скельним виступом. Не можна бігати і метушитися, а також пересуватися щільною групою.

Якщо ви в наметі – не зберігайте там металеві предмети. Також не тримайте косу чи пилку, які можуть притягнути блискавку.

Не користуйтеся мобільним під час грози, загасіть багаття, закрийте заслін у печі (вогонь створює сильний тепловий потік, який притягує електричний заряд). Не використовуйте електроприлади в будинку.

Перебуваючи під час грози на відкритому місці, варто присісти навпочіпки, ноги поставити разом, голову схилити до колін. Це найбезпечніше положення тіла.

Якщо ви вдома під час грози: