На Київ суне гроза: коли чекати і як довго триватиме

У КМДА попередили про негоду в столиці. Там дали поради, як убезпечити себе під час грози.

На 10 серпня в столиці, а також у низці регіонів прогнозують дощі.

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Коли буде гроза в Києві 9 серпня

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня в Києві очікується гроза. Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні,

– сказано в повідомленні.

У КМВА також написали, що очікуються грози з утриманням до кінця дня, І рівень небезпечності.

"Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні! При оголошенні повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття!" – нагадали в КМВА.

Що робити, якщо під час грози впало дерево:

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 0442724018.

Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю, треба звертатися до рятувальників за номерами 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Правила поведінки під час грози

Всі знають, що не можна стояти під деревами, плавати, тримати в руках щось металеве. Але в ДСНС навели деякі неочевидні правила.

Так, якщо гроза застала вас на вулиці, то треба ховатися поодинці, оскільки розряд перебігає через контакт людських тіл. Бігти в укриття слід повільно і злегка схилившись, а не на весь зріст: розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини. Перебуваючи у сховищі, ноги слід тримайти вкупі, а не розкидано – так можна звузити площу можливого ураження розрядом.

Прогноз від синоптиків на найближчі дні на Київщині

У суботу через територію Київщини проходитиме атмосферний фронт, який проявить себе більшою хмарністю та локальними літніми короткочасними дощами. Також він принесе більш свіжу повітряну масу із північного заходу. А от вже з неділі і до четверга наша територія перебуватиме під впливом антициклону, тож очікуємо на більш сонячну погоду без опадів,

– повідомляє Укргідрометцентр.