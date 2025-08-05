В низці областей України у середу, 6 серпня, слід очікувати погіршення погодних умов. Зокрема, в декількох регіонах будуть зливи та грози.

Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональні центри гідрометеорології.

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Де будуть грози 6 серпня?

Зазначимо, що у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Однак варто очікувати короткочасні дощі, а також грози, вдень місцями град. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метри за секунду, однак вдень подекуди очікуються шквали 15 – 20 метрів за секунду.

В середу, 6 серпня, у Вінниці та області очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, а також гроза і град. Синоптики прогнозують шквал 15 – 20 метрів за секунду.

У Луцьку також прогнозується на цей день короткочасний дощ та гроза. В області вночі місцями може випасти короткочасний дощ, а вдень його слід очікувати по всій території. Також в регіоні прогнозують грозу, а вранці та вдень місцями шквал 15 – 20 метрів за секунду.

На Рівненщині 6 серпня вночі місцями буде невеликий, а вдень помірний короткочасний дощ. Синоптики попереджають про грози, вдень – місцями град. Також, за даними фахівців, вночі та вранці місцями буде слабкий туман. Вдень подекуди також будуть шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики також оголосили про попередження про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та місту Хмельницький. Так, завтра будуть в регіоні грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду, вранці та вдень значний дощ, місцями град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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І рівень небезпечностi оголосили і на Хмельниччині. Там також очікується гроза, при грозі посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду.

В Чернівцях та області синоптики прогнозують, що вночі буде без опадів, а вдень слід чекати короткочасний дощ та грозу.

Також мінливу погоду 6 серпня слід очікувати в Житомирі. За даними синоптиків, вночі буде без опадів, а вранці та вдень очікується короткочасний дощ. Також прогнозується гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

В області вночі також не очікуються опади, а ось вранці та вдень помірний, місцями значний короткочасний дощ та гроза, в окремих районах – град.

На Київщині вночі буде без опадів. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу, в окремих районах області град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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Фахівці повідомили, що в другій половині дня до Черкащини наблизиться активний холодний атмосферний фронт із заходу. Він проявиться короткочасними грозовими дощами, подекуди з градом та шквалистим посиленням вітру до небезпечних 15 – 20 метрів за секунду.

На більшій частині території Кіровоградської області утримається надзвичайна (5 класу), в північних та південних районах очікується висока (4 класу) та в крайніх західних районах області середня (3 класу) пожежна небезпека.

Синоптики наголошують, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

В цей день по Чернігову та області очікуються грози, місцями значний дощ, шквали 15-20 метрів за секунду. Синоптики попереджають, що подекуди може випасти град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.