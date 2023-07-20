Україну знову накриють сильні грози: у яких областях очікувати зміну погоди
20 липня 2023, 08:00Читать новость на русском
Найближчими днями в Україні місцями знову дощитиме. За прогнозом синоптиків, часом опади будуть сильними, з грозами, градом та шквалами.
Синоптики попереджали, що погода у липні буде мінливою. Тож, так і є, після спеки, у більшості областей країни фіксуватимуть незначне зниження температури повітря та опади.
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Дощитиме до кінця тижня
- 20 липня можливі дощі з грозами у західних областях. Вдень можливі опади у центральних, окремих північних та південних регіонах. У деяких районах очікуються сильні зливи та шквалисті вітри зі швидкістю 15-20 м/с.
- Вночі 21 липня очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень на Карпатському регіоні та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.
- 22 липня, ніч буде без істотних опадів, а вдень місцями пройдуть грозові дощі.
- 23 липня, в неділю вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України, вдень та ввечері у західних областях очікуються зливи, місцями град та шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.