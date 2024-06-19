Грози, град і шквали: в які області України суне негода

Синоптики прогнозують негоду вже на четвер, 20 червня. Не паркуйте машини під деревами!

Відповідно до прогнозу, 20 червня литиме в більшості областей України.

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Де чекати на грози та град 20 червня

20 червня вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, грози, вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий),

– сказано в повідомленні Укргідрометцентру.

Фактично негода може накрити чи не всі області, адже у жовтий забарвлено всі регіони, окрім Криму.

Метеорологічні попередження в Україні на 20 червня 2024 / Укргідрометцентр

Правила поведінки під час грози від ДСНС

Не ховайтеся від блискавки під самотніми деревами та високими металевими конструкціями. Краще ховатися в кущах.

Не можна перебувати у воді під час грози, розбивати намет на відкритому березі водойми. Найбезпечнішим місцем є сухі рівнини та балки між пагорбами.

Під час грози заборонено прихилятися до скель і стін, зупинятися на узліссі та біля водойм, ховатися під скельним виступом. Не можна бігати і метушитися, а також пересуватися щільною групою.

Якщо ви в наметі – не зберігайте там металеві предмети. Також не тримайте косу чи пилку, які можуть притягнути блискавку.

Не користуйтеся мобільним під час грози, загасіть багаття, закрийте заслін у печі (вогонь створює сильний тепловий потік, який притягує електричний заряд). Не використовуйте електроприлади в будинку.

Перебуваючи під час грози на відкритому місці, варто присісти навпочіпки, ноги поставити разом, голову схилити до колін. Це найбезпечніше положення тіла.