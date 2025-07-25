Грози знову накриють частину України: коли й у яких областях буде негода
- Синоптики прогнозують грози в частині областей України. Оголошено I рівень небезпечності.
- Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і рух транспорту.
Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Частину областей незабаром накриють грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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В яких областях будуть грози 25 липня?
Так, у п'ятницю, 25 липня, у західних областях вдень пройдуть грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– наголосили в Укргідрометцентрі.
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До речі, синоптики також прогнозували, що у п'ятницю вночі на крайньому Заході, удень у західних, більшості північних і Вінницькій областях, у суботу в Україні, крім Півдня й Південного Сходу, у неділю на Правобережжі будуть короткочасні дощі, подекуди грози. Удень 27 липня на Заході значні дощі.