До річниці "Вагнергейту": Bellingcat назвали дату виходу розслідування про зрив спецоперації

У Bellingcat займалися розслідуванням зриву спецоперації щодо захоплення вагнерівців. Проте з британською розвідкою MI6 нібито намагалися домовитись, щоб відповідний матеріал не опублікували.

Автор розслідування Христо Грозєв повідомив 24 каналу про дату виходу фільму. За словами журналіста, розслідування про зрив спецоперації вийде до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня.

До теми Лукашенко обіцяв мені, що не підведе, – Зеленський про історію з вагнерівцями

Водночас журналіст, сказав що йому дуже складно коментувати заяву Володимира Зеленського. Наразі він з колегами зіставляє слова українського президента з тими фактами, якими володіє редакторська група.

Володимир Зеленський розповів про деталі розмови з Олександром Лукашенком влітку 2020 року – тоді набирала обертів історія з російськими вагнерівцями.

Скандал довкола вагнерівців: дивіться відео

Спецоперація щодо вагнерівців: коротко