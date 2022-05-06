У ГРУ фактично висміюють накази, – Грозєв каже про розкол серед російських силовиків

Російська еліта та військові більше не підтримують війну проти України. Багато з них навіть втратили рідних під час бойових дій, тож це може спонукати їх до саботажу.

Диверсії можуть бути пов'язані з негативним сталенням до війни

Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв під час інтерв'ю Дмитру Гордону. За його словами, українські війська точно працюють у Бєлгороді і Курську. А от чому так часто відбуваються диверсії в інших регіонах Росії, він не знає.

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Нам дають напівжартівливі відповіді напівофіційні особи, що це російські партизани все роблять. І чим далі – тим більше я вірю, що це так і є,

– сказав журналіст.

Розкол серед російських силовиків

За його словами, точно можна стверджувати, що серед російських силовиків є розкол. Bellingcat отримало доступ до зламаних електронних скриньок та "злитих" листів. Там журналісти побачили, що чиновники навіть на найвищому рівні всередині ГРУ негативно ставляться до війни.

"Вони так описують те, що відбувається: "Залишімо особисте ставлення до подій за дужками". Це означає, що вони розуміють, що немає єдиного ставлення до війни, вони завжди пишуть спеціально "воєнна операція" в лапках. Тобто вони майже висміюють накази, які їм надходять. Тому не можна виключати, що є російські диверсанти, які допомагають Україні не в прикордонних місцях", – пояснив Грозєв.

Війну більше не підтримують

За його словами, віра в Путіна і у велику Росію не змушує російські еліти підтримувати цю війну. І про це відомо не лише з чуток, а й за тими листами, які отримали журналісти. В них йдеться, що високопосадовці підтримують цю війну з примусу, бо їм так наказали.

Вони це висміюють, але деяким з них вже не до сміху, бо вони втратили рідних на війні, племінників, синів. Таке трапляється навіть серед генералів і полковників. Такі люди повністю змінюють своє ставлення до війни і починають навіть пасивний чи активний саботаж. Тому я не можу собі уявити, щоб ланка, яка досі вірить, що війна потрібна, складається більше, ніж з 10 людей. Всі інші цинічно продовжують свої дії, бо так їм простіше, або саботують накази,

– сказав журналіст Христо Грозєв.

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