Група БпЛА кружляла і чекала на іншу, щоб масовано атакувати, – Ігнат про атаку на Київ

В ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну, зокрема Київ, рекордною кількістю ударних дронів типу "Шахед". Ворог вирішив накопичити більше безпілотників для одночасного удару по столиці, тому певний час групи БпЛА просто кружляли над Україною.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Варто зазначити, що протиповітряна оборона цієї ночі збила майже всі запущені безпілотники.

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Дрони кружляли над Україною

Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інші групи, кружляли своїми класичними напрямками.

Таким чином вони, кружляючи, чекали одночасного підходу з групою з Курська для того, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці,

– розповів Ігнат.

Речник наголосив, що ППО вночі було складно, однак все ж вона відпрацювала по обох групах запущених БпЛА.

Що відомо про нічну атаку