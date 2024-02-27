Молодики під Києвом святкували день народження зі стрільбою та кадирівськими гаслами
У мережі з'явилось відео, на якому помітно, як група молодиків кричить кадирівське гасло "Ахмат – сіла". Після цього один з них стріляє у повітря.
У кадрі не видно обличчя молодих людей, проте ЗМІ пишуть, що особу одного з них вдалось встановити.
Дивіться також Я ненавиджу Майдан, – українська акторка Рєпіна осоромилася українофобними висловлюваннями
Що відомо про скандальне відео
У телеграм-каналах написали, що на опублікованому відео компанія молодиків святкує 18-річчя одного з них.
За неперевіреними даними, інцидент трапився під час святкування в комендантську годину в ніч проти 25 лютого 2024 року.
Група молодиків кричить "Ахмат – сіла" і один з них стріляє в повітря: дивіться відео
(Обережно! Нецензурна лексика)
Зверніть увагу! "Ахмат – сила" – це гасло, яке часто вживає самопроголошений глава Чечні та посіпака Путіна Рамзан Кадиров. У 2023 році пов'язаний з адміністрацією Путіна "Інститут розвитку інтернету" опублікував підсумки конкурсу щодо створення так званого "національного контенту". Зокрема, 10 мільйонів російських рублів отримав "Рамзан. Ахмат – Сила Росії".
Видання "Антикор" написало, що, завдяки активістам із патріотичних організацій, вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри.
Відео зняте в одному з котеджних містечок поблизу Києва. Головний "герой" (іменинник, він же стріляв, він же закликав: "Всє вмєсте: "Ахмат – сіла") — це 18-річний Герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який відсидів за організацію замаху на життя Аркадія Бабченка,
– написали журналісти.
Зауважте Організатор "вбивства" Бабченка вийшов на свободуРедакція 24 Каналу звернулась по коментар до поліції Київської області.
У Дніпрі порізали прапор і банер біля меморіалу
- У Дніпрі невідомі порізали державний прапор і банер "Алея пошани" біля меморіалу на честь загиблих українських військових.
- Справу розслідує поліція. Військова та парамедикиня Олена Мосійчук розповіла, що це вже другий випадок пошкодження "Алеї пошани" за останні два тижні.
- У поліції запевнили, що слідчі розв'язують питання про відкриття кримінального провадження за фактом наруги над державними символами.
- Якщо винних знайдуть і їхню провину доведуть, то їм загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.