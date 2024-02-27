Молодики під Києвом святкували день народження зі стрільбою та кадирівськими гаслами

У мережі з'явилось відео, на якому помітно, як група молодиків кричить кадирівське гасло "Ахмат – сіла". Після цього один з них стріляє у повітря.

У кадрі не видно обличчя молодих людей, проте ЗМІ пишуть, що особу одного з них вдалось встановити.

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Що відомо про скандальне відео

У телеграм-каналах написали, що на опублікованому відео компанія молодиків святкує 18-річчя одного з них.

За неперевіреними даними, інцидент трапився під час святкування в комендантську годину в ніч проти 25 лютого 2024 року.

Група молодиків кричить "Ахмат – сіла" і один з них стріляє в повітря: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

"Ахмат – сила" – це гасло, яке часто вживає самопроголошений глава Чечні та посіпака Путіна Рамзан Кадиров. У 2023 році пов'язаний з адміністрацією Путіна "Інститут розвитку інтернету" опублікував підсумки конкурсу щодо створення так званого "національного контенту". Зокрема, 10 мільйонів російських рублів отримав "Рамзан. Ахмат – Сила Росії".

Видання "Антикор" написало, що, завдяки активістам із патріотичних організацій, вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри.

Відео зняте в одному з котеджних містечок поблизу Києва. Головний "герой" (іменинник, він же стріляв, він же закликав: "Всє вмєсте: "Ахмат – сіла") — це 18-річний Герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який відсидів за організацію замаху на життя Аркадія Бабченка,

– написали журналісти.

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У Дніпрі порізали прапор і банер біля меморіалу

У Дніпрі невідомі порізали державний прапор і банер "Алея пошани" біля меморіалу на честь загиблих українських військових.

Справу розслідує поліція. Військова та парамедикиня Олена Мосійчук розповіла, що це вже другий випадок пошкодження "Алеї пошани" за останні два тижні.

У поліції запевнили, що слідчі розв'язують питання про відкриття кримінального провадження за фактом наруги над державними символами.

Якщо винних знайдуть і їхню провину доведуть, то їм загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.

Редакція 24 Каналу звернулась по коментар до поліції Київської області.