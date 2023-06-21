Тоцно в ціль: як працюють українські снайпери на Бахмутському напрямку

Українські захисники продовжують просуватись на Бахмутському напрямку, знищуючи ворога. Група снайперів "Привид" відправляють у вічний сон окупантів.

Відео роботи наших воїнів опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він відзначив чудову роботу "привидів" вночі.

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Снайпери знищують окупантів

Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр,

– йдеться у повідомленні Сирського.

До слова, снайпери ліквідували російську живу сили з дистанції 380 метрів.

Вражаюча робота групи снайперів "Привид": дивіться відео

Додамо, що на Бахмутському напрямку зараз тривають позиційні бої. Протягом останньої доби російські війська здійснили 407 обстрілів артилерії та 9 авіанальотів.

Українські військові ж знищили 80 російських окупантів, 136 – поранили, а ще двох взяли у полон. Також вони знищили комплекс спостереження та підбили БпЛА.

Шалені втрати ворога

За добу 20 червня ЗСУ відправили на той світ ще 540 загарбників. Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" скоротилась на 222 тисячі осіб.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. З 24 лютого 2022 року наші захисники перетворили на брухт: