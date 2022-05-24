Група Єрмака-Расмуссена напрацює гарантії безпеки, які працюватимуть поколіннями, – Зеленський
24 травня 2022 , 23:20Читать новость на русском
Після підлого вторгнення росіян Україна працює над забезпеченням гарантій свого суверенітету на міжнародному рівні. Наші дипломати роблять усе, щоб в майбутньому напади на нашу країну були просто неможливими.
Гарантії безпеки мають стати однією з головних перемог у війні з російськими загарниками. Найсильніші держави світу зголошуються забезпечити недоторканність суверенітету України.
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