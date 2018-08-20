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Група "мажорів" на іномарці на швидкості протаранила кілька машин і влаштувала сутичку у Києві

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Серйозна ДТП за участю "мажорів" сталася на Дніпровській набережній у Києві
Серйозна ДТП за участю "мажорів" сталася на Дніпровській набережній у Києві / Соцмережі

Надвечір 20 серпня у Києві на перехресті Березняківської вулиці та Дніпровської набережної автомобіль BMW на швидкості врізався у чотири припаркованих автомобілі. За попередніми даними, внаслідок інциденту, на щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Відповідне відео з камер спостереження з’явилося у мережі.

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Зауважимо, що на місці працювали аж чотири екіпажі швидкої допомоги.

Як переконують очевидці, водій автомобіля перебував у неадекватному стані.

"Подейкують, що водій в "чорному" помінявся місцями з пасажиром в "білому"? З боку водія видно вм'ятину у склі, а з боку пасажира вм'ятини немає", – пишуть користувачі у групі "Наш дім – Березняки".

Київ, Дніпровська набережна, Беркезняки, мажори, ДТП
Масштабна ДТП на Дніпровській набережній у Києві 

Як зазначають у спільноті dtp.kiev.ua, поліція наразі так і не зуміла з’ясувати, хто ж був за кермом. Також ресурс повідомляє, що у машині перебували "мажори".

У головного підозрюваного з собою був травматичний пістолет, яким він погрожував усім навколо. Згодом приїхав автомобіль з номерами 7777 та швидко забрав всі особисті речі з BMW. Патрульні також під час своїх тривалих з’ясувань заарештували кілька очевидців. Одного за те, що він торкнувся патрульної машини, другого – за образи у бік представника Нацполіціі. Все тривало близько двох годин. Зібралося більше сотні людей, які вимагали огляду на алкоголь. Кілька разів виникла бійка між патрульними та громадянами,
– мовиться у дописі.

Відео з місця інциденту оприлюднили також "Вартові Еспресо".

Нагадаємо, раніше у Києві сталася жахлива аварія за участю автомобілів Mercedes Vito та "ВАЗ 2171". У результаті зіткнення одна людина загинула, та ще 8 були госпіталізовано.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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