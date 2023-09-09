"Групі двадцяти нічим пишатися": МЗС України розчаровано декларацією G20 і пропонує свій варіант

У суботу 9 вересня на саміті G20 у Делі ухвалили підсумкову декларацію. Вона дуже компромісна, адже Росії вдалося продавити свою позицію.

За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, текст декларації G20 слабкий. Про це він повідомив 24 Каналу. Українське міністерство розробило свій варіант.

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Як МЗС коментує документ G20

Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України "Групі двадцяти" немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи,

– говорить Олег Ніколенко.

Який варіант пропонує наше міністерство

У ньому слова "війна в Україні" замінили на слова "війна проти України". Це, за словами Ніколенка, наближає до реальності.

Також у тексті МЗС названо ворога, який убиває і катує нас щодня і проти якого піднялася вся країна. Там пропонують писати не "українська криза", а "вторгнення Росії в Україну".

Ще одна зміна: "всі країни мають діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН" змінили на "Росія має діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН".

І найголовніше: "Є різні думки й оцінки щодо української кризи" змінили на "Члени G20 одностайно засудили та закликали Москву припинити війну проти України".

Яким би міг бути текст декларації G20 / Фото МЗС України

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Що треба знати про саміт і його підсумковий документ