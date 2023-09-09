"Групі двадцяти нічим пишатися": МЗС України розчаровано декларацією G20 і пропонує свій варіант
У суботу 9 вересня на саміті G20 у Делі ухвалили підсумкову декларацію. Вона дуже компромісна, адже Росії вдалося продавити свою позицію.
За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, текст декларації G20 слабкий. Про це він повідомив 24 Каналу. Українське міністерство розробило свій варіант.
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Як МЗС коментує документ G20
Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України "Групі двадцяти" немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи,
– говорить Олег Ніколенко.
Який варіант пропонує наше міністерство
У ньому слова "війна в Україні" замінили на слова "війна проти України". Це, за словами Ніколенка, наближає до реальності.
Також у тексті МЗС названо ворога, який убиває і катує нас щодня і проти якого піднялася вся країна. Там пропонують писати не "українська криза", а "вторгнення Росії в Україну".
Ще одна зміна: "всі країни мають діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН" змінили на "Росія має діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН".
І найголовніше: "Є різні думки й оцінки щодо української кризи" змінили на "Члени G20 одностайно засудили та закликали Москву припинити війну проти України".
Яким би міг бути текст декларації G20 / Фото МЗС України
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Що треба знати про саміт і його підсумковий документ
- Цього року у "Великій двадцятці" головує Індія, тож вона приймає саміт G20 у Делі 9 – 10 вересня 2023 року.
- Щодо тексту комюніке були розбіжності: Росія тисла, щоб її не засудили за війну в Україні, а США та інші держави хотіли більш жорстких формулювань. Якби лідери держав не ухвалили текст, це був би перший випадок, коли саміт вийшов без підсумкового комюніке.
- Світові лідери пішли на компроміс, і тон документа довелося пом'якшити. Дуже сильно пом'якшити, якщо висловлюватися літературною мовою.
- Декларація лідерів важлива, бо неформально зобов'язує країни-члени виконувати рішення, прийняті консенсусом.
- Очікувалося, що лідери G20 ухвалять документ на другий день саміту. Та 9 вересня представник Індії Амітабх Кант повідомив про досягнення стовідсоткової одностайності.
- Фінальна заява складається із 37 сторінок та містить 83 абзаци. Про Україну сказано обтічно, тому що прямо російську агресію не засудили.
- "Велика двадцятка" закликала держави (держави, не країну-агресорку!) діяти у повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН та наголосила, що застосування ядерної зброї чи ядерні погрози є неприпустимими. У заяві також звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.
- Іще є заклик до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив. Причому не тільки з України, а і з Росії. G20 це пояснює необхідністю задоволення попиту в найменш розвинених країнах, особливо в Африці, та державах, що розвиваються.