На ринку у Грузії сталася стрілянина: є загиблі

У Грузії в місті Руставі на ринку сталася стрілянина. На жаль, є загиблі.

Окрім того, також відомо про постраждалих. Нападника вже затримали правоохоронці.

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Що відомо про стрілянину

Правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік влаштував стрілянину у місті Руставі. Інцидент стався у м'ясному відділі ринку "Стамбул".

Правоохоронці відразу прибули на місце подій та оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний чоловік. На жаль, відомо про 4 загиблих, серед яких – дядько нападника, який працював на ринку. Також поранення отримав двоюрідний брат зловмисника – наразі його госпіталізували.

Що стало причиною стрілянини – наразі невідомо. Правоохоронці з'ясовують усі деталі смертельної стрілянини.

У Грузії на ринку сталася стрілянина: дивіться відео

Варто додати, що масові стрілянини у Грузії – доволі рідкісне явище, тому цей інцидент набув особливого розголосу в мережі.

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