Грузини переспівали "Ой, у лузі червона калина": потужне відео
Джерело:Генштаб ЗСУ
Пісня "Ой, у лузі червона калина" стала справжнім гімном українського спротиву. Тож не дивно, що її переспівують по всьому світу. Зокрема наші друзі-грузини.
Грузинський співак Ладо Кучухідзе на днях виконав пісню "Ой, у лузі червона калина". Його виконання стрілецької пісні настільки сподобалося українським користувачам мережі, що відео стало вірусним. І його поширили також у Генштабі ЗСУ.
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Українська народна пісня зазвучала грузинською мовою
Ой у лузі червона калина" грузинською мовою. Ладо Кучухідзе. Дякуємо за підтримку!,
– написали у Генштабі.
Слухайте потужне виконання пісні "Ой, у лузі червона калина" грузинською мовою:Зазначимо, що пісня "Ой, у лузі червона калина" – гімн Українських січових стрільців. Також її виконували деякі підрозділи УПА. Сама композиція народна, хоч і авторського походження, а також має кілька варіантів.
Її раніше виконав біля Софії Київської Андрій Хливнюк, котрий поповнив лави територіальної оборони Києва. У виконанні фронтмена гурту "Бумбокс" пісня стала справжнім символом українського спротиву.
До слова, під неї виступали українські фігуристи на чемпіонаті світу. Своїм виступом Олександра Назарова і Сергій Нікітін зворушили усіх без винятку.
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