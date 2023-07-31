У Грузію прибув лайнер з пропагандистами Кремля: місцеві гідно зустріли, їх почали затримувати

У Батумі вранці 31 липня знову прибув круїзний лайнер Astoria Grande. На його борту були російські туристи та пропагандисти з RU.TV.

Грузини їх зустріли протестом. У грузинському порту зібрались студенти, активісти та опозиціонери.

Дивіться також "Ми Абхазію від вас звільнили": російські туристи в Батумі відкрито ображають грузинів

Що відомо про протест грузинів

Лайнер з росіянами на борту 29 липня відправився за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі. Вранці 31 липня знову прибув до Батумі. Корабель у Грузії зустріли акцією протесту.

Зранку (31 липня – 24 Канал) у батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та цивільні активісти. На місці встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано до 10 учасників протесту,

– заявило видання.

Також за їхніми даними, на борту лайнера Astoria Grande перебувають пропагандисти телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського диктатора Владіміра Путіна.

Видання "Батумелебі" написало, що протест в Батумській гавані почався ще опівночі 31 липня. Поліція нібито з "міркувань безпеки" не допускала до місця протесту учасників акції. Саме тому вони намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.

Сутички в порту Батумі: дивіться відео

За даними видання, поліція затримала не менше двох людей.

Головна вимога, яку висувають учасники – скасування швартування корабля із російськими туристами в батумському порту.

Що цьому передувало