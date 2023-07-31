У Грузію прибув лайнер з пропагандистами Кремля: місцеві гідно зустріли, їх почали затримувати
Джерело:"Ехо Кавказу"
У Батумі вранці 31 липня знову прибув круїзний лайнер Astoria Grande. На його борту були російські туристи та пропагандисти з RU.TV.
Грузини їх зустріли протестом. У грузинському порту зібрались студенти, активісти та опозиціонери.
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Що відомо про протест грузинів
Лайнер з росіянами на борту 29 липня відправився за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі. Вранці 31 липня знову прибув до Батумі. Корабель у Грузії зустріли акцією протесту.
Зранку (31 липня – 24 Канал) у батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та цивільні активісти. На місці встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано до 10 учасників протесту,
– заявило видання.
Також за їхніми даними, на борту лайнера Astoria Grande перебувають пропагандисти телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського диктатора Владіміра Путіна.
Видання "Батумелебі" написало, що протест в Батумській гавані почався ще опівночі 31 липня. Поліція нібито з "міркувань безпеки" не допускала до місця протесту учасників акції. Саме тому вони намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.
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За даними видання, поліція затримала не менше двох людей.
Головна вимога, яку висувають учасники – скасування швартування корабля із російськими туристами в батумському порту.
Що цьому передувало
- Круїзний лайнер Astoria Grande намагався прибути в Грузію ввечері 27 липня. Тоді грузини також зустріли його акцією протесту.
- Після невдалої спроби він залишив порт на два дні раніше, ніж планував. Відомо, що на борту лайнера перебувало понад 800 російських туристів.
- Одна з так званих туристок вирішила заявити, що нібито "Росія звільнила Абхазію від грузинів". Насправді ж Кремль окупував територію Грузії – Абхазію та Південну Осетію.
- Варто зауважити, що 27 липня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала демонстрації проти прибуття до Батумі круїзного лайнера з Росії та назвала це "російською провокацією". Своєю чергою лідер керуючої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе назвав акцію "дикунством" та "проявом нецивілізованості".