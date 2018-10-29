Грузинський боксер побив свого тренера після поразки в бою: відео
Грузинський боксер Леван Шонія кілька разів ударив свого тренера після поразки від болгарина Спаса Генова.
Шонія програв рішенням суддів і відразу ж після оголошення результатів спробував спровокувати суперника на бійку. Рефері в рингу зупинив грузина і той вирішив втамувати злість, побивши власного тренера.
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Отримавши удар від Шонії, його наставник в боргу не залишився і тут же завдав удар у відповідь.
34-річний Леван Шонія народився у Грузії де розпочав кар’єру, однак потім переїхав в Україну і живе в Києві.
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Джерело: 24 Канал
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