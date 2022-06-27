Грузія допомагає обходити санкції, – Арахамія пообіцяв викрити зв'язок Іванішвілі з Кремлем

За даними ЗМІ, грузинська влада допомагає Росії обходити санкції. На це вже відреагував нардеп Давид Арахамія.

Дані про транзакції грузинських політиків стануть доступнішими, – Арахамія

Парламентар від партії "Слуга народу" розповів, що під час візиту до США обговорив з партнерами санкції проти Росії. Він розповів про схеми, які використовують росіяни для обходу обмежень.

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Одна із таких – це використання грузинської юрисдикції. Грузинська влада допомагає Росії обходити санкції. Коли ця інформація стала доступною для США, ми почули багато слів від різних грузинських чиновників, що нібито це неправда,

– розповів Арахамія.

Нардеп наголосив, що з часом з'являється все більше інформації, яка підтверджує його слова. Арахамія зазначив, що дані про транзакції за кордоном і рахунки багатьох провладних депутатів та міністрів із Грузії невдовзі стануть більш доступними.

"І, звичайно ж, про зв'язки пана Іванішвілі, який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції", – підкреслив український парламентар.

Він наголосив, що ніхто не зароблятиме грошей на смертях українців: "Пану Іванішвілі слід першому приготуватися. Скоро злітаємо, і це не туристична поїздка".

Що цьому передувало

Грузинські опозиційні ЗМІ повідомили, що у терміналі порту Батумі стоїть танкер, завантажений російськими підсанкційними нафтопродуктами. Вантаж, ймовірно, належить компанії "Роснефть".

Зокрема, на борту судна Esen Ka перебувають 30 тонн вакуумного газойлю. Грузія планує відправити цей вантаж до Європи під виглядом нафтопродукції з Казахстану. Журналісти стверджують, що кураторами оборудки буцімто є наближені особи до проросійського олігарха та колишнього прем'єра Грузії Бідзіна Іванішвілі – Уча Мамацашвілі та Григол Ліпуашвілі.

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Арахамія ініціював санкції проти Іванішвілі

Ще у квітні нардеп від "Слуги народу" казав, що Іванішвілі "перетворився на грузинського Януковича", бо тісно співпрацює з російською владою. За словами Арахамії, це підтверджують відповідні плівки. Нардеп зазначав, що Іванішвілі хоче розсварити українців та грузинів на десятиліття вперед. Через це він ініціював міжнародні санкції проти політика.

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