Грузія не вводитиме санкції проти Росії, – прем'єр-міністр Гарібашвілі

Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Натомість там заявили, що підтримують нашу державу "на політичному рівні у всіх форматах".

Таку заяву зробив глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі. Він пояснив, що "завжди і скрізь" діятиме відповідно до інтересів свого народу й країни.

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Гарібашвілі каже, що антиросійських санкцій не буде

Прем'єр-міністр наголосив, що ніхто не змусить його змінити таке рішення. "Те, що прийнятно для національних інтересів Грузії та грузинів, тільки таку політику я проводитиму. З боку Грузії економічних санкцій не буде", – заявив чиновник, спілкуючись з журналістами.

Прем'єр не схвалює участь добровольців з Грузії у війні

Напередодні Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Марокко. Все тому, що вони не змогли домовитися про постачання зброї або санкції.

До слова, Гарібашвілі не схвалює участь добровольців у бойових діях в Україні. Він закликав громадян висловлювати солідарність з українцями "у будь-якій іншій формі". Також політик розповів, що Грузія відправила нашій державі до 400 тонн гуманітарної допомоги.

Очільник грузинського уряду підкреслив, що його країні потрібен мир, стабільність та розвиток, а війна – не потрібна нікому. "І для запобігання війні будь-який лідер країни, патріот, повинен робити все можливе", – додав він.

Цікаво, що раніше грузинська президентка Саломе Зурабішвілі несподівано заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Москви. Офіційних документів не було.

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