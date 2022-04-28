Грузія не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом

У Грузії заявляють, що ніякого "другого фронту" не буде. Тобто країна не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Таким чином він відповів на висловлювання Олексія Арестовича.

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Ніякого другого фронту, жодної другої війни у ​​Грузії не буде. Це наша принципова позиція,

– сказав Гарібашвілі.

Він знову повторив свою думку про причини грузино-російської війни 2008 року. Гарібашвілі стверджує, що тодішній президент Міхеіл Саакашвілі "припустився найбільшої помилки, коли не зміг уникнути війни".

Що сказав Арестович

Радник глави ОП вважає, що Грузія зараз має історичну можливість деокупувати Абхазію та Південну Осетію. Країна отримає підтримку всього світу.

Однак вони не лише не роблять цього, а й додатково намагаються виправдати дії Росії. Арестович відзначив, що це дуже недружній крок до України.

Раніше – Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії:

У 2008 році Росія окупувала 20% території Грузії, створивши там "фейкові республіки" – Абхазію та Південну Осетію. Весь цивілізований світ їх не визнав.