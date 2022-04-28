Грузія не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом
28 квітня 2022 , 02:43Читать новость на русском
Джерело:"Новости – Грузия"
У Грузії заявляють, що ніякого "другого фронту" не буде. Тобто країна не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом.
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Таким чином він відповів на висловлювання Олексія Арестовича.
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Ніякого другого фронту, жодної другої війни у Грузії не буде. Це наша принципова позиція,
– сказав Гарібашвілі.
Він знову повторив свою думку про причини грузино-російської війни 2008 року. Гарібашвілі стверджує, що тодішній президент Міхеіл Саакашвілі "припустився найбільшої помилки, коли не зміг уникнути війни".
Що сказав Арестович
- Радник глави ОП вважає, що Грузія зараз має історичну можливість деокупувати Абхазію та Південну Осетію. Країна отримає підтримку всього світу.
- Однак вони не лише не роблять цього, а й додатково намагаються виправдати дії Росії. Арестович відзначив, що це дуже недружній крок до України.
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