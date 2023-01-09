Україна просила Грузію передати їй комплекси "Бук", але та відмовилася
Джерело:Європейська правда
Грузія під час війни 2008 року отримала від України комплекси "Бук". Проте уряд країни категорично відмовився надавати військову допомогу для боротьби з росіянами.
Про це розповів тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов. Він зазначив, що Київ послідовний у запитах щодо надання озброєння.
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"Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси", – сказав Касьянов.
Україна не втягує Грузію у війну
За словами тимчасово повіреного, Україна має з Грузією суттєві розбіжності у низці питань. Зокрема, мовиться про військову допомогу, санкції проти Росії, візовий режим для громадян країни-окупантки, дотримання законних прав та інтересів Михеїла Саакашвілі.
Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з Росією, – зазначив Касьянов.
Хто відмовляється надавати військову допомогу для України
- Болгарія не надаватиме боєприпаси для України. Пояснюють це браком озброєнь у самій болгарській армії.
- Німеччина допомагає українській армії, але на паузі стоїть передача танків Leopard. Член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер сказав, що його країна діятиме лише спільно з партнерами.
- Вороже до України налаштована Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан відкидає будь-яку військову допомогу та блокує переговори Києва щодо вступу в НАТО.