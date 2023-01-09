Україна просила Грузію передати їй комплекси "Бук", але та відмовилася

Грузія під час війни 2008 року отримала від України комплекси "Бук". Проте уряд країни категорично відмовився надавати військову допомогу для боротьби з росіянами.

Про це розповів тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов. Він зазначив, що Київ послідовний у запитах щодо надання озброєння.

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"Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси", – сказав Касьянов.

Україна не втягує Грузію у війну

За словами тимчасово повіреного, Україна має з Грузією суттєві розбіжності у низці питань. Зокрема, мовиться про військову допомогу, санкції проти Росії, візовий режим для громадян країни-окупантки, дотримання законних прав та інтересів Михеїла Саакашвілі.

Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з Росією, – зазначив Касьянов.

Хто відмовляється надавати військову допомогу для України