Грузія вслід за Україною подає заявку про вступ до ЄС

Грузія вирішила подати заявку про вступ до Європейського Союзу. Грузини офіційно подають заявку вслід за Україною.

Грузія офіційно подасть заявку

Грузія 3 березня подасть до ЄС заявку про вступ до організації. Про це повідомив спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.

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Також інформацію підтвердив голова парламентського комітету із закордонних справ Грузії Ніколоз Самхарадзе.

Грузія подає заявку вслід за Україною

Подати заявку в ЄС раніше вирішила Україна. Зокрема, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в ЄС.

Україна хоче потрапити до Євросоюзу за спеціальною процедурою. На підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.

Після цього у Європарламенті рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Процес вступу запуститься вже цього місяця, адже 24 – 25 березня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС.

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