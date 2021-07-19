Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів, – Зеленський

У Грузії звільнили двох українських яхтсменів, засуджених до 4 років ув'язнення. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними телеканалу "Мтаварі", моряків відпустили на підставі акту про помилування, підписаного главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Водночас зазначається, що самі засуджені не звертатися до очільниці країни з відповідним проханням.

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Приїзд президента Зеленського

Звільнення яхтсменів відбулося 19 липня, коли президент Володимир Зеленський прибув до Батумі з робочим візитом для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в Євросоюз.

Глава української держави підтвердив інформацію, яку поширили грузинські ЗМІ.

З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат,

– написав він.

Володимир Зеленський також подякував грузинській стороні за це рішення. За його словами, воно відповідає "духу стратегічного партнерства між країнами".

Затримання українських яхтсменів

У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії.

На її борту перебували українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін.

Усіх трьох чоловіків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону країни та відправили до слідчого ізолятора.

Батумський міський суд у Грузії 14 липня 2021 року засудив українців до чотирьох років позбавлення волі.